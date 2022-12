Billie Eilish | arriva al cinema con il concerto dell' O2 Arena di Londra

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il'O2dinelle sale: si tratta di una prima assoluta per la superstar mondiale vincitrice di un premio Oscar e di numerosi Grammy. La superstar mondialeper la prima volta nella sua carriera porterà neidi tutto il mondo il filmdi una sua formidabile performance live. Venerdì 27 gennaio, per una sola notte, i fan potranno assistere a: Live at The O2, un evento mozzafiato ripreso all'O2 diin versionetografica 4K con audio Dolby Atmos. L'inedita versione di questo avvincente filmconduce gli spettatori attraverso un viaggio visivo ...

Nexo Digital

In arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il film concerto della performance live all' O2 di Londra dell'artistaClasse 2001, è nata a Los Angeles, il suo successo ha cominciato a decollare con il brano 'Ocean Eyes' che in poco tempo è andato virale sulla piattaforma musicale ...... J Balvin " LA CANCI"N" Happier Than Ever Olivia Rodrigo " traitor Taylor Swift " cardigan Billie Eilish: Live At The O2. Versione Integrale Il concerto dell'O2 Arena di Billie Eilish arriva nelle sale: si tratta di una prima assoluta per la superstar mondiale vincitrice di un premio Oscar e di numerosi Grammy.Billie Eilish ha festeggiato alla grande il suo 21esimo compleanno, alla festa anche in fidanzato James e Justin Bieber con Hailey.