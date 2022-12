Biden | Zelensky e la battaglia per la libertà globale

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Oltre a respingere sul campo dil’invasore russo, l’incredibile Ucraina che ormai sappiamo essere capace di superare qualsiasi ostacolo, anche il più insormontabile, è riuscita nell’impresa di pacificare Washington, la capitale dell’America dilaniata dalla polarizzazione trumpiana che tanto cara fu a Vladimir Putin. A parte qualche caso umano tra i fedeli al Golpista in chief, del genere presente in modo a-m-p-i-o nei talk show italiani, Volodymyrè stato accolto in trionfo al Congresso americano dai deputati e dai senatori sia democratici sia repubblicani che, riuniti in seduta comune a Capitol Hill, gli hanno tributato numerosi applausi a scena aperta nonostante una zoppicante pronuncia inglese che però ha reso ancora più epica la rappresentazione esatta di un Paese che resiste ai crimini russi. Arrivato a Washington ...

Ora, non è affatto detto che, con questo viaggio, le divergenze trascompariranno completamente. Tuttavia tale visita servirà al presidente americano per cercare di arginare (almeno ...- E' immediato il commento del Cremlino che accusa gli stati Uniti: 'State combattendo una guerra indiretta con la Russia. E non volete ascoltarci'. L'Unione Europea fa sapere che il 3 febbraio è ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha consegnato al presidente americano Joe Biden una medaglia con una stella al valore militare che ha ricevuto ieri al fronte a Bakhmut. ''Ieri ero nel… Leggi ...