Biden riceve Zelensky alla Casa Bianca | Mr president | bentornato

RaiNews

Il presidente cinese, Xi Jinping,a Pechino il vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, a poche ore ... Joe. Il conflitto in Ucraina è stato in cima all'agenda ...Il badge oro sidopo aver sottoscritto l'abbonamento (non è noto il costo) a Twitter Blue ...della Casa Bianca e della Vice Presidente Kamala Harris (stranamente quello del Presidente Joe... Joe Biden riceve i premiati del "Kennedy Center Honors": tra loro ... «Oggi sono a Washington per ringraziare il popolo americano, il Presidente e il Congresso per il loro indispensabile sostegno. E anche per continuare la cooperazione per avvicinare la ...Zelensky va da Biden, prima volta all'estero dallo scoppio del conflitto. Incassa nuovi aiuti per 1,8 miliardi di dollari, soprattutto i Patriot per difendere ...