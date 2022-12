Biden a Zelensky | ' Sei l' uomo dell' anno | i Patriot saranno arma difensiva'

Il Fatto Quotidiano

10.00,Tajani:"Kiev non è sola" L'incontro trainvia un "chiaro messaggio alla Russia. L'Occidente non lascerà sola l'Ucraina,l'obiettivo è la pace, ma non si pensi di ...... sono soldi ''che gestiamo nel modo più responsabile", ha affermato, chiedendo che vengano ... ha scandito, sottolineando che il presidente degli Stati Uniti Joeha sostenuto il suo piano ... Ucraina, la diretta - Zelensky alla Casa Bianca per l'incontro con Biden. Putin: "Miglioreremo preparazione delle forze ... Il presidente Usa: "Con i Patriot rafforzata la capacità di difesa di Kiev ma non è escalation" Il leader ucraino per la prima volta ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato negli Stati Uniti, alla base militare di Joint base Andrew non lontano da Washington.