Bianca Atzei ricoverata in ospedale all’ultimo trimestre di gravidanza | “Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Giorni di paura per la cantantee il compagno Stefano Corti, in attesa del loro primo figlio. Negli scorsi giorni, infatti, la cantante è statain, poiché c’era il rischio che potesseprima del tempo: Ho passato giorni complicati, con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione. Hodile. Son stata fortunata e sono stata in mani di grandi dottori che oltre ad aver usato la loro professionalità hanno messo il cuore. Hanno curato subito l’infezione dopo qualche giorno e ristabilito tutto. Non vedo l’ora di tenere in braccio Noa Alexander e son sicura che passerà tutta questa paura che ho provato. Ora però la situazione ...

