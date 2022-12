Bianca Atzei incinta è ancora in ospedale | tanta paura per il suo bambino | ma come sta oggi e cosa ha avuto?

Libero Magazine

Tags: ballando ballandoconlestelle millycarlucci raiuno selvaggialucarelli talentshow tv Articolo precedenteincinta ricoverata in ospedale: come staFan in ansia per. La cantante, in attesa del primo figlio da Stefano Corti , è stata ricoverata in ospedale. A svelare quanto accaduto su Instagram è stato proprio il compagno. Poi, dal letto d'ospedale, ... Bianca Atzei in ospedale per polmonite al nono mese di gravidanza Bianca Atzei ha scritto un post dall'ospedale in cui si trova ricoverata al nono mese di gravidanza e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.Bianca Atzei, ancora ricoverata a Milano a causa di un’infezione, rassicura i fan in merito alle sue condizioni di salute nonostante il ...