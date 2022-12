Beata te | il film di Paola Randi con Serena Rossi e Fabio Balsamo | dal 25 dicembre su Sky e NOW

(Di giovedì 22 dicembre 2022)te, ildicon, arriverà il 25alle 21.15 in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW.te, ildicon protagonistae con, dal 25sarà visionabile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. La nuova commedia targata Sky Original, prodotta per Sky da Cinemaundici e Vision Distribution, affronta con toni leggeri ma non banali il delicato tema della maternità e della libera scelta. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato la ...

Sky Tg24

leggi anchete, ilin prima tv esclusiva su Sky a Natale " Secondo me è proprio un'occasione per passare una serata sul divano insieme alla famiglia, per farsi un sacco di risate e per ...Te, un gioiellino di scrittura, regia e recitazione a tutto tondo. Tratto dall'opera teatrale 'Farsi fuori', una commedia sul delicato tema della maternità e della libera scelta. Dal 25 dicembre ... Beata te, il film in prima tv esclusiva su Sky a Natale Beata te, il film di Paola Randi con Serena Rossi e Fabio Balsamo, arriverà il 25 dicembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW."Con questo film racconto la libertà di una donna, e sono felice di averlo fatto in un momento in cui in Afghanistan le donne non possono andare all'università e in Iran se ti togli il velo ti ammazza ...