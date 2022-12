Beata te | alla scoperta della nuova commedia natalizia Sky Original

Aleteia

... con una "catechesi narrativa"presenza dei "personaggi tipici del presepio" (i figuranti di ... incentrato sulla figura dellaBenedetta Bianchi Porro (compagnia GardArt di Desenzano; tutte ...D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e ... (Lc 1,46 - 55) Maria rende grazie all'Onnipotente che, guardandosua umiltà, ricolma di beni ... Sarà beata la donna in gravidanza fucilata con i figli dai nazisti Beata te è una nuova commedia natalizia firmata Sky Original al debutto su Sky il 25 dicembre. Nel cast Serena Rossi e Fabio Balsamo.San Fermo Ha quattro anni e sarà l’interprete più piccola dell’evento. Insieme a Elia, 9 anni, da oggi si esibirà con il brano “Ci vuole pazienza” Un’altra bimba, la più piccina, tra i solisti dello Z ...