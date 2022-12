BB14 | coach Ghirelli | “Abbiamo il potenziale per fare un grande girone di ritorno”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Bergamo. Un solo successo nelle ultime 8 partite, 9 sconfitte sulle 13 gare di campionato fin qui disputate e 4 ko di fila per chiudere il 2022. La coda di stagione della Bergamo Basket 2014 non è stata positiva in termini di risultati, specialmente considerando anche il quartultimo posto in classifica nelC della Serie B.Gabrielevede comunque un bicchiere mezzo pieno, specialmente per quello che è stato il lavoro in palestra e i miglioramenti che ha visto in una squadra che ha un’età media ufficiale di 22 anni, ma ‘drogata’ dalla presenza di tre super senior come Alexander Simoncelli (36 anni), Salvatore Genovese (35 anni) e Guglielmo Sodero (29 anni) che alzano la media di un gruppo quasi totalmente in età da Under-19. Arrivato a metà settembre,, 37 anni, viene dall’esperienza ...