Bayern Monaco | i nomi per sostituire Manuel Neuer

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilalla ricerca di un sostituto di: Nubel in pole position, alle sue spalle ci sono Sommer e Emiliano Martinez Ilè pronto a muoversi nel mercato di gennaio per trovare un sostituto di, infortunatosi sugli sci dopo l’eliminazione della Germania. Secondo quanto riportato da Kicker, il favorito rimane Alexander Nubel, in prestito all’AS, ma ci sono anche altre soluzioni, come Sommer o, secondo il Mundo Deportivo, Emiliano Martinez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Occhio Juve: per Dusan Vlahovic ci sono sirene tedesche che si stanno facendo sentire. Il serbo ex Fiorentina, infatti, interessa al, che in estate acquisterà una punta e sta monitorando l'evolversi della vicenda Vlahovic. Dopo De Ligt i tedeschi vogliono bussare nuovamente dalle parti della Continassa. E i numeri ... Neuer è ko, il Bayern Monaco pensa al 'Dibu' Martinez TUTTOmercatoWEB.com foto di www.imagephotoagency.it E' passato solo un giorno ma gli aficionados del calcio e del Mondiale sono ancora fortemente influenzati da quanto accaduto ieri. La vittoria stori ...