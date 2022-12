Baskonia-Virtus Bologna | ultime novità e dove vederla

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Alla Fernando Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz lainsegue il terzo successo consecutivo in EuroLega per lasciarsi definitivamente alle spalle le 4 sconfitte arrivate a cavallo fra novembre e dicembre e continuare la propria risalita in classifica. Di fronte agli emiliani, però, ci saranno gli spagnoli del, obbligati a vincere per non perdere contatto con il terzetto di testa. Il via a, valevole per la 15esima giornata di EuroLega, è in programma alle ore 20:30 di questa sera. Il momento delle due squadre I padroni di casa arrivano al match reduci da 8 vittorie consecutive fra campionato ed EuroLega. L’ultima sconfitta risale al 25 novembre ed è arrivata proprio in Europa, nel derby tutto spagnolo contro il Barça, che è valsa il quarto ...

Isaia Cordinier non è partito con la Virtus Bologna a Vitoria, per il turno numero 15 della stagione regolare di EuroLeague, a causa del riacutizzarsi di un problema al ginocchio sinistro, le condizioni del giocatore verranno valutate ...