Baskonia-Virtus Bologna oggi | Eurolega basket | orario 22 dicembre | programma | tv | streaming

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Impegno fuori-casa per lain, con le V-nere che volano in Spagna per affrontare questa sera ilnel quindicesimo turno della regular season 2022-2023. Trasferta decisamente proibita per gli emiliani, contro una delle squadre più difficili da affrontare nella massima competizione continentale per club. LA DIRETTA LIVE DIDIALLE 20.30 I bianconeri vogliono calare il tris di vittorie consecutive, dopo aver esultato insieme al pubblico della Segafredo Arena per i successi interni della settimana scorsa contro Alba Berlino e Maccabi Tel Aviv. 6-8 di record per i felsinei dopo quattordici giornate disputate e tredicesimo posto in classifica, con la zona play-off che ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Baskonia-Virtus Bologna, sfida valida come quindicesima giornata dell'Eurolega 2022/2023 di basket. Ilè sicuramente una delle squadre più in forma dell'Eurolega, con un sesto posto frutto di 9 vittorie e 5 sconfitte. Gli spagnoli arrivano da quattro vittorie in fila contro Olimpia Milano, ...