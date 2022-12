Baskonia - Virtus Bologna Eurolega | orario e dove vederla in diretta

SNAI Sportnews

Bologna , si gioca oggi la sfida molto tosta per la formazione italiana guidata da Sergio Scariolo. In campo alle 20:30 per il 15° turno di Eurolega. Entrambe in ottimo stato: chi ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tvBologna , sfida valida come quindicesima giornata dell' Eurolega 2022/2023 di basket . Dopo le due vittorie di settimana scorsa che hanno ridato morale e sollievo alla squadra di ... BASKONIA-VIRTUS, TORNA L'EUROLEGA: INSIDIA SPAGNOLA PER LE V NERE Isaia Cordinier non è partito con la Virtus Bologna a Vitoria, per il turno numero 15 della stagione regolare di EuroLeague, a causa del riacutizzarsi di un problema al ginocchio sinistro, ...Non sarà della partita Isaïa Cordinier per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio sinistro, le condizioni del giocatore verranno valutate ...