Basket | Serie A2 2022 2023 | Udine a valanga su Ferrara | Cento ok contro Fortitudo Bologna

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Si è chiusa la quattordicesima giornata dellaA2disi aggiudica con un perentorio 97-71 lo sdiretto casalingo, grazie alla forte accelerazione impressa nella fase centrale di partita, con il parziale, tra secondo e terzo quarto, di 57-21 a favore dell’Apu Old Wild West: Briscoe il più prolifico dei suoi con 21 punti, ma da sottolineare anche i 10 e 11 punti, rispettivamente, di Palumbo ed esposito dalla panchina. Sempre per quanto riguarda il Girone Rosso, successo esterno disul campo della. Tomassini protagonista assoluto con 34 punti, ispiratissimo dall’arco (8/12), a cui si aggiungono i 20 di Marks. Per la Kigili, che ...

MilanoToday.it

Al termine della partita ci sono da segnalare in casa veneta i 15 punti di Antonia Delaere, i 12 punti e 6 rimbalzi di Awak Kuier e gli 11 punti di Martina Fassina. Non bastano invece alle ragazze di ...Si chiude con una vittoria ed una sconfitta il girone di andata ed il 2022 dell'Asd Santa Marinellanel campionato diC. Nelle ultime due partite dell'anno le ragazze di coach Daniele Precetti hanno vinto in casa delle Frecce Romaneper 42 a 50 mentre il giorno dopo nell'... Basket femminile Serie A1, la Reyer Venezia supera l'Allianz Geas con un chiaro 71-45 LATINA - Monferrato Basket, secondo tonfo esterno di fila contro Latina, i rossoblù di coach Valentini col punteggio di 93-86.Si chiude con una vittoria ed una sconfitta il girone di andata ed il 2022 dell’Asd Santa Marinella Basket nel campionato di serie C. Nelle ultime due partite dell’anno le ragazze di coach Daniele Pre ...