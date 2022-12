Basket | Nba | super Antetokounmpo non basta ai Bucks | i Cavs vincono trascinati da Mitchell

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Cleveland, 22 dic. - (Adnkronos) - I Cleveland Cavaliers (22-11)ano in casa per 114-106 i Milwaukee(22-9) in un match di alta classisfica della Eastern Conference Nba. Dopo due sconfitte stagionali nei testa a testa con Milwaukee, Cleveland non voleva andare a fondo un'altra volta: motivati sin dalla palla a due, ivolati sul +15 già a fine primo quarto si sono presi con merito il successo reggendo il colpo anche nel terzo quarto (quando di solito, nei primi due episodi di questa regular season, la squadra dell'Ohio aveva iniziato a incespicare). Isi riportano anche sul -5 nel finale, ma non riescono mai a riportarsi in vantaggio. Il motivo per cui Cleveland è diventata una squadra in grado di lottare per i playoff è Donovan, autore di 36 punti con sei assist e un ...