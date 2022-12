Basket | il 2022 dell’Italia Dal sogno europeo sfumato a quello per Paolo Banchero Ma resta il problema centri

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La fine dell’anno si sta ormai per avvicinare ed è arrivato il momento dei bilanci. Ildell’Italè stato sicuramente caratterizzato dal cambio in panchina tra Meo Sacchetti e Gianmarco Pozzecco, con quest’ultimo scelto dal presidente Petrucci come uomo guida di un progetto che deve portare l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, le seconde consecutive dopo quelle di Tokyo. E’ stato l’anno del, della qualificazione ai Mondiali e della caccia a. Sono questi i tre temi che hanno certamente segnato ildella pallacanestro azzurra, che si conferma comunque in salute dopo le ultime stagioni che hanno ridato slancio all’intero movimento. Si parlava die la manifestazione continentale ...