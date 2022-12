Basket femminile | Serie A 2022-2023 | la Reyer Venezia sconfigge nettamente Sesto San Giovanni e rafforza il secondo posto

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tutto facile per l’Umananella 13ma giornata delladi. Al Palasport Taliercio le ragazze di Dall’Ora fanno il vuoto nei due quarti centrali e battono agilmente l’Allianz GeasSanper 71-45. In seguito a questa sfida la squadra venetala seconda posizione in classifica grazie ai 22 punti e si avvicina momentaneamente a Schio (fermo a 24 con una partita in meno). Il gruppo di Zanotti rimane invece al quintocon 18 punti. L’inizio di partita è abbastanza equilibrato: da una parte sono subito vivaci Kuier e Madera, dall’altra rispondono colpo su colpo Panzera, Gorini e Holmes e dopo dieci minuti il punteggio dice 22-18 in favore ...

OA Sport

- Virtus: Le ragazze di coach Ticchi, ieri sera in Eurolega, sono state superate da Praga con il punteggio di 61 - 85. -, Fortitudo: Serata di campionato per la Effe, attesa alle ore ......30 Bari - Genoa- LEGASERIE A 17:00 Derthona - Universo Treviso 17:30 Trieste - Trento 18:00 Venezia - Sassari Visualizza LegaSerie A VOLLEY - SERIE A117:00 ... Basket femminile, Serie A 2022-2023: la Reyer Venezia batte nettamente Sesto San Giovanni e rafforza il secondo posto Le orogranata di Mazzon dilagano al Taliercio contro le rossonere mandando a referto tutte le leonesse: 18 assist di squadra e quattro ragazze in doppia cifra ...Il basket è la seconda disciplina più popolare in Italia dopo il calcio. La stagione 2022-2023 vede la famosa Lega Basket Serie A, dove atleti di tutto il Paese si sfidano per un posto in finale con u ...