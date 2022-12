Barcellona | offerta da 20 milioni per Depay dal Newcastle

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilfa sul serio percon il: pronti 20per l’olandese per averlo già a gennaio Ilnon perde di vistaed è pronto a fare un’algià a gennaio. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i bianconeri inglesi, per bruciare la concorrenza in estate, quando il giocatore andrà in scadenza, sono pronti ad offrire 20ai blaugrana, che sarebbero ben felici di capitalizzare sulla cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Footballnews24.it

L'asse- Madrid , si sa, è sempre caldo. E' così in politica, nel calcio e adesso potrebbe ... Hai letto tutti gli articoli gratis del mese, non smettere di leggere e attiva l', tanti ......dalla Spagna che riferivano di unpronto a riprendersi Messi, le cose stanno andando diversamente. Sul tavolo del 35enne dell'argentino infatti, non c'è stata alcuna altraal di ... Calciomercato Barcellona, anche il Newcastle su Depay: c’è l’offerta Brutte notizie per la Roma in ottica calciomercato: Memphis Depay, principale obiettivo dei giallorossi, è entrato nelle grazie della ricchissima proprietà del Newcastle. Nel dettaglio Secondo quanto ...La Juventus potrebbe approfittare dell'occasione per piazzare il colpo invernale: ipotesi prestito, tutti i dettagli ...