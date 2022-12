Bankman-Fried è stato estradato negli Stati Uniti | intanto due soci si sono dichiarati colpevoli di alcuni crimini connessi al caso FTX

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Due dei principalidi Sam, il fondatore ed ex amministratore delegato della piattaforma di scambio di criptovalute FTX, sidia FTX e alle azioni del suo ex-fondatore, tra cui frode telematica. Si tratta dell’ex amministratrice delegata di Alameda Research Caroline Ellison e del cofondatore di FTX Gary Wang. Alameda Research è unaetà di trading di criptovalute fondata nel settembre 2017 da Sam. Sia Wang sia Ellison starebbero collaborando con i procuratori federali probabilmente in seguito a degli accordi che consentiranno loro di ottenere una riduzione della pena. ...

Il Fatto Quotidiano

Sam, il fondatore della piattaforma di criptovalute Ftx, e' arrivato a New York, dopo l'estradizione dalle Bahamas. Oggi, dovrebbe per la prima volta comparire in tribunale. Nel frattempo, ...La prima avrebbe manipolato il prezzo del token crittografico di sicurezza FTT emesso da FTX ' sotto la direzione di' acquistandone grandi quantità sul mercato per sostenerne la ... Il fondatore di Ftx Sam Bankman-Fried estradato negli Usa. È accusato di “una delle frodi finanziarie… Gary Wang e Caroline Ellison, due ex manager di FTX, si sono dichiarati colpevoli delle accuse di Frode nel crac FTX.Caroline Ellison, che in molti chiamano “Lady Crypto”, era la CEO di Alameda Research, ovvero la società del gruppo FTX che si occupava di trading. Alameda Research a quanto pare era il fulcro dei pro ...