Bandiere | citazioni e appelli | Zelensky incontra Biden e usa il simbolismo per chiedere agli Usa più sostegno militare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Una questione di simboli, storia, valori. Una questione, molto concreta, di aiuti e di armi. Volodymyrè volato a Washington, ha ringraziato gli Stati Uniti per l’appoggio sin qui offerto al suo popolo. Ha enfatizzato valori e senso della lotta comune per la democrazia. Ha però chiestoamericani di fare di più. “Il vostro denaro non è beneficenza, è un investimento”, ha dettoa deputati e senatori riuniti in seduta comune. Alla fine, non è però detto che il presidente ucraino abbia davvero ottenuto quello che sperava. Il viaggio dia Washington, il primo all’estero da quando è partita l’invasione russa, è stato attentamente coreografato. Gli Stati Uniti hanno atteso l’arrivo diper annunciare, lo ha fatto il segretario di stato Antony Blinken, l’invio di una ...