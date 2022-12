(Di giovedì 22 dicembre 2022) I Cavs (22 - 11) al terzo tentativo stagionale battono Milwaukee (22 - 9) per la prima volta. Avanti anche di 24, subiscono il solito ritorno dei Bucks, pur senza Middleton, che rientrano sul - ...

I Cavs (22 - 11) al terzo tentativo stagionale battono Milwaukee (22 - 9) per la prima volta. Avanti anche di 24 punti, subiscono il solito ritorno dei Bucks, pur senza Middleton, che rientrano sul - ...Il modo in cui giocano è fantastico ha aggiuntosull'Italia - . Il successo sulla Serbia ha mostrato le reali potenzialità della squadra azzurra. Abbiamo una nazionale molto buona e il ... Nba: Banchero lancia Orlando, Siakam (52 punti) sbanca il Garden BASKET NBA - Sono undici le partite giocate nella notte. Paolo Banchero è ancora protagonista e con una solida doppia-doppia (23+13) trascina Orlando alla vitto ...Golden State e Boston perdono ancora, i Cavs piegano anche Milwaukee, Banchero stravince il confronto con Jabari Smith e i Magic infilano il settimo successo in 8 partite. Sono le istantanee delle 11 ...