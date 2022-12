Ballando con le Stelle | esplode la polemica | cosa accadrà davvero nella finale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Rush conclusivo dicon leverso ladi domani, antivigilia di Natale, la sera dopo c'è la Santa Messa in San Pietro e non era il caso di mixare il sacro con il profano, vedi il Giampiero Mughini eliminato con sua stessa sincera ammissione di essere totalmente inadatto al ballo, ci mancherà la sua bocca sempre spalancata, non si capisce se per respirare meglio a pieni polmoni, o per rendere culturalmente omaggio all'urlo di Munch. Una dote, quella dell'inadeguatezza, che ha caratterizzato il fil rouge dell'edizione 2022. Se doveva servire per "acchiappo" del pubblico, è andato oltre, ha finito per dominare, tanto che l'intero programma è diventato una sorta di carrozzone da circo, un contenitore di umani fenomeni e boutade che evocano l'avanspettacolo del tempo che fu. Salvo smentite positive (le vorremmo per ...