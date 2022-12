Azzurri di nuovo al lavoro a Petroio

Fanpage.it

... in questo 2023 non dovrebbe essere diin campo l'ex sindaco di Latina Damiano Coletta che, ... alle ultime amministrative nel Lazio come alle regionali, glimai hanno avuto l'ultima ...E Renzi, con Calenda, prepara l'Opa sugliin vista delle europee del 2024 "Ho sempre ... Niente di, dunque Non proprio, ... Come sarà la nuova maglia dell'Italia firmata Adidas: azzurro ... Tre giorni di lavoro e 66 giocatori coinvolti in una nuova tappa del percorso della Figc per agevolare la transizione dalle Nazionali giovanili a quella maggiore e ampliare la base dei selezionabili: ...Cosa si nasconde dietro il successo di questi primi mesi del Napoli Dietro Spalletti c'è un segreto, e l'ex difensore azzurro non ha dubbi.