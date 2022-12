Azioni segrete per plasmare l’opinione pubblica | l’ombra su Twitter e i militari Usa

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ortega accusa la Chiesa cattolica di volere “lo spargimento di sangue” in Nicaragua Il dittatore sandinista Daniel Ortega ha definito la Chiesa una “dittatura perfetta”, che “usa” i suoi “sporchi vescovi” per “fare un colpo di stato” in Nicaragua ieri, durante una cerimonia di laurea presso l’Accademia di polizia Walter Mendoza, dove ha anche definito il generale di polizia Ramón Avellán, principale suo repressore,”un eroe” di fronte agli attacchi dei “terroristi”. Avellán è accusato da Washington di aver commesso crimini contro l’umanità in Nicaragua. Poi l’ennesimo attacco alla Chiesa. ”I vertici della Chiesa cattolica in Nicaragua, i vescovi, erano tutti di Somoza, in nome di Dio hanno santificato Somoza. Poi Ortega, che tiene in carcere almeno dieci sacerdoti, oltre al vescovo Rolando Álvarez ha aggiunto: “Non ho mai avuto rispetto per i vescovi, non ho mai creduto ai vescovi. Il ...