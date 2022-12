Autostrada Roma Latina | si sblocca l’iter? Arriverà un Commissario Straordinario | la possibile data di inizio lavori sulla Pontina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dopo 20 anni potrebbe essersita finalmente l’. La cautela è d’obbligo perché, per l’appunto, considerando i trascorsi il futuro di quest’opera non èdarlo per certo. Nelle scorse ore però è stata registrata un’importante novità: il Governo infatti nominerà uncon poteri di Stazione Appaltante per dare un impulso decisivo all’avvio dei. In aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.