(Di giovedì 22 dicembre 2022) Milano, 22 dic. - (Adnkronos) - Nuovo appuntamento con le grandi Produzioni Originali targate Sky Sport., venerdì 23 dicembre, dalle 22.45 su Sky Sport Uno, anche in streaming su Now e disponibile on demand arriva un nuovo capitolo del programma d'inchiesta e approfondimento storico “Storie di Matteo Marani”, con una nuova puntata intitolata “”. Alle 20.15 del 28 luglio, orario di Mosca, le 19.15 in Italia, alla terza curva dello stadio Lenin c'erano 23 gradi, un'umidità del 53% e un vento inferiore al metro al secondo. Ma c'era soprattutto un uomo che nei successivi dieci secondi avrebbe raggiunto la vittoria più celebre nell'intera storia dell'leggera italiana, suggellando con l'oro olimpico una rincorsa partita da Barletta più di dieci ...

Sarà Firenze a ospitare l'edizione 2023 del Golden Gala Pietro. La tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma per venerdì 2 giugno 2023, si ...per il Golden Gala 2023 di... Atletica: 'Mennea 1980 Pietrograd', da domani in onda la produzione originale Sky Milano, 22 dic. - (Adnkronos) - Nuovo appuntamento con le grandi Produzioni Originali targate Sky Sport. Domani, venerdì 23 dicembre, dalle 22.45 su Sky Sport Uno, anche in streaming su Now ...Sarà Firenze a ospitare l'edizione 2023 del Golden Gala Pietro Mennea. La tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma per venerdì 2 giugno 2023, si terrà allo stadio "Luigi Ridolfi", impia ...