Atletica | Eugenio Giani | “Al lavoro per ospitare a Firenze il Golden Gala”

(Di giovedì 22 dicembre 2022)non si accontenta del via ufficiale al Tour de France 2024. “Sto lavorando con la Federazione diper avere nel 2023 ildiche solitamente si svolge a Roma. Abbiamo fatto anche un’offerta per poterlo svolgere allo stadio Ridolfi di, ci terrei in modo particolare, perché vedere il campione olimpico Jacobs adiventa elemento di stimolo per tanti ragazzi ad avvicinarsi all’leggera”, ha annunciato il presidente della Regione Toscana, a margine di una iniziativa a. SportFace.

SPORTFACE.IT

... inizia a sorridere grazie al lavoro diCorini in panchina e alla crescita di alcuni ... sia in termini di conoscenze a livello tattico che di condizioneportando a miglioramenti sempre ...Per i colori dell'Mondovì " Acqua S. Bernardo il migliore è statoBonelli, che ha chiuso la sua fatica al 23° posto con il tempo di 1h28'18" a 12'26" di ritardo dall'azzurro di corsa ... Atletica, Eugenio Giani: "Al lavoro per ospitare a Firenze il Golden ... C’erano più di 170 persone alla cena della Sacen (Società di atletica Corridonia Eugenio Niccolai) per festeggiare la 68ª stagione agonistica I periodi di lockdown hanno fatto riscoprire le attività s ...Alla festa del GS delle Fiamme Gialle, che si è svolta al Salone d’onore, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò ha premiato Diaz.