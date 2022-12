Aspettando Canapa Mundi 2023 | dal food ai cosmetici | Natale ecosostenibile nel segno della Canapa

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – Roma, 22 dicembre 2022. Mentre si prepara l’VIII edizioneFiera Internazionaleal via dal 17 febbraioalla Fiera di Roma,accende unall’insegna dell’ecosostenibilità, dell’energia e dell’innovazione. Unneldelle tante virtù, alleata per la salute e il benessere e dagli usi innumerevoli. In attesa dell’inaugurazione disi possono scegliere doni con un occhio alla sostenibilità e alla originalità. Per chi ama regalare abbigliamento a impatto zero la ...