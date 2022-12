Ascolti tv mercoledì 21 dicembre 2022 | Arnoldo Mondadori | Chi l’ha visto? | Il primo Natale | Mi casa es tu casa | dati Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 dicembre 2022)tv21, qual è stato il programma più seguito ieri sera? Una nuova e fredda settimana diha preso il via da poco, ilsi avvicina, ma in attesa delle feste anche questosera, ora che si può già attivare il conto alla rovescia, è stato variegato e ricco dal punto di vista televisivo. Tra reality, programmi di approfondimento e attualità, film e serie tv (a sfondo natalizio), il palinsesto è stato variegato e la scelta dei telespettatori vasta. Cosa ha appassionato di più e ha attirato l’attenzione del pubblico? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisive italiane. Ti ...