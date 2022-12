Artigiani premiati | musica e brindisi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) È stata un successo, lunedì 19 dicembre la Festa di Natale di Confartigianato Imprese Bergamo, aperta a tutti gli imprenditori associati, che si è tenuta al “Druso” di Ranica. Una festa all’insegna del divertimento, dell’allegria, della convivialità e della riconoscenza, in cui dirigenti, dipendenti eassociati si sono sentiti parte di una “grande famiglia”, quella di Confartigianato. L’evento si è aperto con l’assegnazione dei riconoscimenti agli associati. Il presidente Giacinto Giambellini e il direttore Stefano Maroni hanno premiato con il Premio Fedeltà Associativa “Un Artigiano è per Sempre”, le 59 aziende che per 40 anni hanno confermato la fiducia nell’Associazione, rinnovando ogni anno la tessera associativa. Il riconoscimento ha voluto quindi essere un tributo a quelle imprese che con fiducia e apprezzamento hanno scelto di condividere con ...

il Dolomiti

In linea con il messaggio del Santo Padre, quest'anno sarannotre 'della pace'. A ricevere il riconoscimento l'Associazione Romeni in Italia con Eugen Terteleac, che attraverso la ...I premi sono stati realizzati a mano davietresi e sono stati interamente dipinti e decorati a mano. Le coinvolgenti coreografie sono state curate da Stefania Maria , mentre l'ufficio ... Dall'estetista allo spazzacamino, ecco i 18 'Maestri Artigiani' premiati ... E’ stato conferito a Farina del tuo sacco l’attestato di merito di Mastro Panettone, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia i lievitati natalizi artigianali italiani più buoni dell’anno: il ...Non c’è nessun lievitato abruzzese nell’ampio elenco dei migliori panettoni artigianali 2022 Tutti gli anni Gambero Rosso premia i migliori prodotti gourmet e in vista del Natale l’attenzione è rivolt ...