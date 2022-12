Aromaterapia | oli essenziali per il Natale

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ognuno di noi associa alun determinato profumo, una porta aperta verso antichi ricordi: ecco come l'e l'uso di olipossono rendere le feste più emozionanti

ilGiornale.it

... tant'è che esiste una disciplina di carattere olistico che si propone proprio di restituire benessere a corpo e mente tramite l'uso degliessenziali: si tratta dell', di cui ...In alternativa un set diessenziali perpotrebbe illuminare chi è attento al benessere. Se ci pensiamo bene, queste 10 idee regalo da fare, difficilmente sono oggetti che qualcuno ... Aromaterapia, gli oli essenziali per le feste natalizie Le clementine rappresentano un agrume immancabile durante i mesi invernali: grazie al loro apporto di vitamina C e sali minerali, aiutano a contrastare i malanni di stagione e a rafforzare il sistema ...