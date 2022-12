' Arnoldo Mondadori' è una ' storia del Novecento che può insegnare il valore del libro ai telespettatori di oggi'

Rai Storia

Tutti gli ascolti tv del prime time di mercoledì 21 dicembre 2022 : Rai Uno "ha avuto 1.888.000 spettatori (11.58%); Canale 5 " Il primo Natale ha appassionato 2.466.000 spettatori ...Redazione Sorrisi Canale 5, Il primo Natale : 2.466.000 spettatori (share 16,18%) Rai3, Chi l'ha visto : 2.051.000 spettatori (share 13,46%) Rai1,- I libri per cambiare il mondo : 1.888.000 spettatori (share 11,58%) Italia 1, Wolverine: L'immortale : 1.085.000 spettatori (share 6,86%) La7, Atlantide : 719.000 spettatori (share ... ''Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo'' Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 21 dicembre 2022 ...La serie firmata, anche nella sceneggiatura, da Miccichè andrà in onda su Rai 1 il 21 dicembre. Nel frattempo, oggi, è stata presentata in anteprima a Milano. Nei panni di Arnoldo il grande Michele Pl ...