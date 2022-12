Argentina | Scaloni | “Spero che Messi ci sia al Mondiale 2026”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) “Avere lui è un lusso, speriamo non sia stato il suo ultimo. La 10 dovrà essere conservata per quando deciderà. Se non continuerà, si vedrà, ma manteniamo viva la speranza”. Queste le parole del ct dell’campione del mondo, Lionel, riguardo la presenza di Lionelal. “Per ora credo che gli vada tenuto un posto per il prossimo. Si è guadagnato il diritto di poter scegliere che fare della sua carriera e con la selezione. Per me è stato un piacere averlo allenato”, aggiungeai microfoni dell’emittente locale ‘Telenoche’. SportFace.

Cronache Fermane

