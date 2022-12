AppStream | la piattaforma Made in Italy che sta spopolando sul mercato

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dimenticate la figura del nerd americano, quel genio dell'informatica in grado di risolvere qualsiasi problema. Oggi tutto questo è possibile grazie ad una realtà italiana: Città coupon srl, che sta funzionando molto bene sul. Rewind. Tutto inizia nel 2015. Dal 2019 mette il turbo con l'idea di far nascere delle webApp, la richiesta aumenta e iniziano ad arrivare vere e proprie App. "Rendere il tutto semplice, intuibile. Userfriendly", raccontano. Poi arriva la Pandemia ed il lockdown. "Per noi, nella nostra azienda, non ci sono stati grandi problemi. Abbiamo avuto molti clienti e la fiducia è stata ripagata. Oggi abbiamo oltre 200 APP sugli store. Questa posizione diha reso possibile un certo interesse da parte delle agenzie che gestiscono i social", racconta ancora. Si tratta di una...