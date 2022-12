Gazzetta del Sud

L', con diverse difficoltà di movimento, convivente con un figlio invalido di 65 anni, doveva ritirare la nuova tessera nella filiale dell'istituto di credito. Il problema non era stato ...Stava attraversando la strada lungo Viale Gramsci , nei pressi del cimitero cittadino, quando un'auto con a bordo una donna lo ha investito . Così undi Crotone, Francesco Ligorio , è deceduto poco dopo essere soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato all'Ospedale San Giovanni di Dio. Sul posto anche gli agenti della ... Anziano 96enne non può rinnovare il suo bancomat, ci pensano carabinieri Bloccato dalla burocrazia e dall’età avanzata non riusciva a sostituire la carta bancomat scaduta con la nuova a causa dei diversi passaggi richiesti.Parenti costretti ad attese interminabili per avere notizie. Pazienti, per lo più anziani, lasciati soli e disperati. Medici che spesso sono solo un ...