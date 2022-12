Antonino “minaccia” di abbandonare il GF Vip | Oriana denunciata? Spunta ancora Belen

(Di giovedì 22 dicembre 2022)dopo la chiusura con Giaele, ha fatto delle precisazioni pure nei confronti di, svelando il loro accordo. Tra un confronto e l’altro è uscito fuori nuovamente il nome diRodriguez.svela l’accordo cone “” (A quanto pare,saprebbe un segreto con protagonistaRodriguez che proprio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

fa piangere Giaele e la "" di raccontare la veritàe Giaele non si parlavano da giorni ma le cose non sono andate per il verso giusto. Spinalbese, ha "minacciato" di ...Leggi anche > Gf Vip,lo ha fatto con Nikita... la rivelazione sconcertante di Alberto ...devo dire che dà molta soddisfazione il fatto che le mie capacità intellettuali siano unaper ... Antonino “minaccia” di abbandonare: Oriana denunciata Spunta Belen Antonino dopo la chiusura con Giaele, ha fatto delle precisazioni pure nei confronti di Oriana, svelando il loro accordo. Tra un confronto e l’altro è uscito fuori nuovamente il nome di Belen ...Sembrerebbe essere arrivata al capolinea l’amicizia fra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. I due Vipponi, dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip di Ginevra Lamborghini, hanno avuto un con ...