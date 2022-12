Antonino e Giaele | si rompono gli altarini | “Lui minaccia di raccontare tutto”…

Grande Fratello

hanno interrotto il loro rapporto d'amicizia Dopo l'uscita di scena di Ginevra Lamborghini , rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip per una settimana, l'ex di Belen ha avuto ...Una lite molto accesa per. Ma ancora la De Donà non sa che anche fuori c'è qualcuno che ha deciso, intanto, di svelare dettagli sul loro rapporto inediti. Si tratta di Luciano Punzo ... Giaele De Donà e Antonino Spinalbese ai ferri corti - Grande ... In zona Beauty, Giaele è su uno sgabello, affranta per quanto accaduto con Antonino Micol accoglie il suo sconforto e le sue lacrime.afferma Micol, che cerca di dare appoggio all’amica e lasciarle il ...Dopo la sua discussione con Antonino Spinalbese, Giaele De Donà si confida con Luca Onestini spiegandogli l’accaduto e ammettendo il suo dispiacere. Il VIP, dopo aver ascoltato il racconto della coinq ...