Antonino Cannavacciuolo a Rtl 102 5 | “In Italia siamo un po’ tutti cuochi”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 22 dicembre 2022) MILANO – Questa sera su Sky e in streaming su NOW andrà in onda la seconda puntata di “MasterChef“. Nell’occasione scopriremo i concorrenti che andranno a formare la masterclass di quest’anno. “Sicuramente quest’anno si è alzata l’asticella, non solo dei concorrenti ma anche di chi lavora dietro, questo succede quando un programma va bene. Poi, posdirlo, inun po’”, ha detto stamane lo chefa Rtl 102.5, in collegamento con “W l’”. “Alla fine tutto ciò che ci lega a questo lavoro è l’amore che ci mettiamo quando prepariamo i piatti. Il rapporto con i clienti è fondamentale e i piatti non sono mai uguali, lo stato d’animo che hai mentre cucini si riversa sul piatto che ...