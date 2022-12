Anna Tatangelo nuovo fidanzato | con chi sta la cantante dopo Gigi D’Alessio e Livio Cori?

(Di giovedì 22 dicembre 2022)ha un? Secondo il settimanale Diva e Donna nella vita della ex compagna dici sarebbe unamore, ma chi è il fortunato arrivatola rottura con? Leggi anche: Britney Spears è morta? «Le paure sono fondate, le cose non si mettono bene»: ecco le...

PASSIONEtecnologica.IT

ha appena attraversato un doloroso periodo ma sembra di nuovo serena accanto al nuovo ...I due si sono conosciuti, grazie ad amici in comune, ad un concerto di Gigi D'Alessio e. Per la iena un colpo di fulmine, che l'ha portato subito a fare il possibile per conquistare ... Anna Tatangelo, la confessione epocale: "mi sono rifatta…" Nuovo fidanzato per Anna Tatangelo: la cantante di Sora ha definitvamente archiviato la relazione con Livio Cori.Anna Tatangelo ha appena attraversato un doloroso periodo ma sembra di nuovo serena accanto al nuovo fidanzato ...