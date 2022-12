Anna Oxa | i retroscena su Amadeus e Giovanna e la causa con la Rai | Oxarte svela la verità

Leggi su biccy

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sui social nei giorni scorsi è diventato virale il video in cui si vede GiovCivitillo che da inviata per La Vita In Diretta chiede adOxa di poterle fare una domanda e l’artista le sorride, ma non risponde. La clip è stata commentata anche nel programma di Alberto Matano, in studio Guillermo Mariotto ha fatto delle bislacche osservazioni ed ha paragonato l’artista AO ad una divinità. Sulla questione è intervenuta la pagina ufficialecon un lungo post.Oxa in ottimi rapporti cone GiovCivitillo.ieri pomeriggio è tornata sul caso: “INFORMA: È necessario dire che la signora Oxa con Giovsi erano salutate dandosi anche la mano (Non a caso si vede nel video che si tengono per mano). Non ...