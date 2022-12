Andrea Pellegrini | chi è il poliziotto accusato di tortura nel caso Omerovic | «Che ti frega se muore?»

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Si chiamaildalla procura di Roma di averto Hasib. Secondo le carte di Piazzale Clodio quel 25 luglio 2022 in via Gerolamo Aleandro a Primavalle nel corso della perquisizione gli ha dato «due schiaffi nella zona compresa tra collo e viso». Poi lo ha obbligato a sedersi su una sedia. Lo ha legato con il filo del ventilatore. E poi gli ha brandito contro il coltello da cucina, minacciandolo e «urlando al suo indirizzo la seguente frase: “Se lo rifai te lo ficco nel c…“». Infine lo ha colpito nuovamente con uno schiaffo. Provocando nel disabile un «trauma psichico», in virtù del quale Hasib si è buttato dalla finestra. Poi, rivolgendosi a un collega dopo essere tornati in ufficio e riferendosi adgli ha ...