Andrea Landolfi | lanciò la ragazza dalle scale | il pugile romano condannato per omicidio

Non è stato un incidente, ma un omicidio. Nessun dubbio per la Corte d'Appello: la morte di Maria Sestina Arcuri, 26enne calabrese, è stata voluta e causata dal fidanzato, Andrea Landolfi, pugile romano di 33 anni. È stato lui a lanciarla giù per le scale della casa della nonna, a Ronciglione, provocandole ferite mortali. I giudici di secondo grado, ribaltando completamente la sentenza di primo grado del Tribunale.