Amici 22 | anticipazioni nuove puntate | salta il 25 dicembre

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ad22 arriva la pausa festiva. Domenica 25non andrà in onda la puntata Cambia la programmazione di22. Il talent di Maria De Filippi si ferma il 25e riprende a gennaio 2023 dopo la consueta sosta natalizia. Quella di domenica 18è stata infatti l’ultima puntata di quest’anno e pare che non siano previsteregistrazioni per il talent show che, da questa settimana, andrà quindi in paisà “forzata”. La messa in onda del talent show riprenderà regolarmente da gennaio 2023 con leche porteranno alla scelta dei concorrenti che accederanno poi al serale di questa 22ma edizione. Novità e cambiamenti anche per quanto riguarda la programmazione del daytime pomeridiano di22 su ...

TPI

Ledel tv movie di Rai1 Quando Laura non può più permettersi di pagare Agnese, a ... Pulendo le case dei suoi ex "", le stesse che ha arredato, Laura rivede la sua scala di valori, ...Pulendo le case dei suoi ex "", proprio le stesse che ha arredato (dando ascolto solo a se stessa), Laura rivede la sua scala di valori, trova il coraggio di avere un rapporto sincero con sua ... Amici 2022: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 18 dicembre Nel corso di questo daytime, Piccolo G. e Federica, forse complice l'atmosfera natalizia, si sono avvicinato tantissimo e il cantante ha confessato i suoi sentimenti per l'allieva della scuola di Amic ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...