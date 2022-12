Amichevole 2022 | Kean in gol | la Juventus batte 1-0 il Rijeka

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La1-0 ilnella penultimadelgrazie ad un gol diall’Allianz Stadium. La prima occasione è per gli ospiti: Prince arriva a tu per tu con Szczesny che riesce a murarlo, ma in seconda battuta è Locatelli a salvare sulla linea in modo decisivo su Marin. Al 14? lasi affaccia alla porta avversaria con Soulè: scambio con Milik e mancino da fuori con palla fuori non di molto. Tra il 23? e il 32?sfiora il gol due volte su spunto di Kostic: prima spreca con un destro alto da due passi su cross del serbo, poi manda a lato con un colpo di testa da posizione favorevole. Nella ripresa c’è spazio per Perin, Aké, Iling-Junior, Miretti, Barrenechea, Barbieri (fresco di rinnovo) e Compagnon. L’occasione più ...

Eurosport IT

Terza e ultimaper la Roma in Portogallo. L'avversario è la squadra olandese del ...Ecco alcuni tweet su McKennie: Vattene! #mckennie - © Søren © (@Soren1973) December 22,È un'e va bene ma #mckennie va fatto diventare un PR solamente, Bene #soule#JuveRijeka #... Napoli-Lille 1-4: secondo ko consecutivo in amichevole per gli azzurri, gol della bandiera firmato Raspadori Pesante sconfitta del Napoli nella gara amichevole che chiude ufficialmente il 2022 calcistico della squadra azzurra. Il Napoli ha chiuso il 2022 con una sconfitta. Il Lille è passato per 4-1 allo… Le ...Un’amichevole per provare a mettere minuti nelle gambe. La Juventus non diverte ma continua il suo percorso di avvicinamento verso il rientro in campionato con la Cremonese. La squadra di Massimiliano ...