Allegri disperato | quanti infortuni | ecco chi salta il ritorno in campo

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Uninche potrebbe essere problematico per la Juventus conche dovrà fare i conti con diverse assenze. AnsafotoLa Juventus si sta preparando per la seconda parte di stagione dove, tra campionato, coppa Italia ed Europa League, i bianconeri dovranno scendere inpraticamente ogni tre giorni. I primi due impegni ufficiali, almeno sulla carta, non sembrano complicati; Cremonese ed Udinese, però, rischiano di portare insidie inaspettate considerando soprattutto la ripresa delle attività dopo oltre un mese di pausa.sa benissimo che deve partire forte; i punti persi ad inizio stagione pesano ed ora la Juventus ha l’obbligo di correre, senza mai fermarsi, se vuole avere una minima chance di recuperare il Napoli. Il problema, per il tecnico, sono gli assenti; ...