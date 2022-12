Allegri conferma | 'Scanavino? Ci ha rassicurato La Juve resta la Juve' VIDEO

Sportal

Zidane © LaPresse Proprio il secondo aspetto avrà un peso non secondario sul futuro di Massimiliano. Ladel tecnico bianconero è legata, inevitabilmente, anche ai risultati del campo ...Tanti buoni spunti anche dai giovani Next Gen: 'La partitacome la Juve stia lavorando ...può guardare con fiducia alle seconda parte di stagione, forte della striscia positiva fino ... Massimiliano Allegri conferma gli obiettivi L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell’amichevole vinta per 1-0 contro il Rijeka. Di Maria ha fatto una finale straordinaria ed è un g ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...