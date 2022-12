Alla Reggia di Caserta “Concerto per un giorno di festa”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl tradizionale “per undi” prestigioso appuntamento dell’Orchestra da Camera di, in programma lunedì 26 dicembre (ore 11.15) nella Cappella Palatina delladi, chiude l’Autunno Musicale – Suoni & Luoghi d’Arte edizione 2022. L’Orchestra, diretta da Antonino Cascio e con il pianista Bruno Canino, tra i più noti internazionalmente e particolarmente amati dal pubblico dell’Autunno Musicale, proporranno un programma all’insegna del recupero del patrimonio musicale italiano; in programma musiche di Giovanni Simone Mayr: Sinfonia n. 2 in do maggiore,n. 1 in do maggiore per pianoforte e orchestra, Overture in re maggiore dall’oratorio Sisara e iln. 2 in do maggiore ...