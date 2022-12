All Kids Have Talent | la moda vista con gli occhi dei bambini

(Di giovedì 22 dicembre 2022) «Ci siamo messi alla prova per vedere cosa succede quando si include un bambino in un contesto di adulti». Con queste parole Giuseppe Giglio, presidente e amministratore delegato di Giglio.com ha presentato l’iniziativa Allin collaborazione con l’associazione no profit ‘a Strummula. «Realizzare questo progetto è stato per noi emozionante, tutti ihanno dimostrato di avere potenzialità enormi e uno che va soltanto scoperto e alimentato, indipendentemente dal contesto sociale, culturale ed economico da cui provengono. Abbiamo sperimentato direttamente che la chiave di volta per contrastare la povertà educativa è offrire ai ragazzi un’opportunità e gli stimoli giusti per esprimere sé stessi». L’obiettivo del progetto è infatti quello di offrire a...

