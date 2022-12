Alice Campello gioca un brutto tiro al marito Alvaro Morata. Cosa ha fatto

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La coppia formata daè convolata a nozze cinque anni fa. Da allora, i due sono molto felici e in attesa del quarto figlio. E, proprio perché il parto si avvicina, l'influencer ha pensato di fare uno scherzo al. Eccoha

Tuttosport

L'attaccante e l'influencer aspettano il quarto figlio. Cinque anni fa le ...Commenta per primo, incinta di una bambina, ha fatto finta di aver rotto le acque. Il marito Alvaro Morata non sembra prenderla benissimo... Guarda il video postato su Instagram . Morata e l'incredibile scherzetto di Alice Campello La coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata è convolata a nozze cinque anni fa. Da allora, i due sono molto felici e in attesa del quarto figlio. E, proprio perché il parto si avvicina, l'infl ...Gf Vip aggiornamenti- La modella Dana Saber è entrata nella casa del Grande Fratello Vip solo da pochi giorni, ma sembrerebbe essersi già resa protagonista di diversi litigi con alcune donne della cas ...