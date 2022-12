Alessia Marcuzzi mostra le gambe “storte” | «Per anni ho portato solo pantaloni perché venivo presa in giro»

(Di giovedì 22 dicembre 2022)si è messa a nudo. Ospite di uno spettacolo contro il bullismo, la conduttrice ha parlato per la prima volta in pubblico di una caratteristica fisica del suo corpo che le ha sempre creato disagi. Un tempo magari, quando era un’adolescente, cercava di camuffare quella parte del corpo con i, adessonon ha più paura e sfoggia le sue lunghissimedi fronte ad una sala piena di persone, mettendo in evidenza quello che perha considerato essere un «difetto». Il discorso diLo spettacolo contro il bullismo è stato organizzato da Luca Tommassini in collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo-Bulli Stop, presso l’Auditorium Conciliazione a Roma. Sul palco di Bulli Stop Xmas Show, ...

Il Fatto Quotidiano

e le parole sulle gambe storte " Lo faccio vedere a tutti. In tv io sto sempre con le gambe aperte ... Adesso dì che sono belle, provaci, è veramente dura dai passa ", ha ...Hanno rispolverato le decorazioni della tradizione, invece,che, come ogni anno, ha scelto la sua veranda panoramica per allestire l'albero di Natale, e Giulia Salemi , che su ... Alessia Marcuzzi rivela: “Lui vide una foto delle mie gambe così e prese questa decisione” Boomerissima è il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, in onda dal prossimo 10 gennaio 2023 in prima serata. Per questo giovedì 15 dicembre è stata registrata la prima puntata che ha visto protagonist ...Alessia Marcuzzi e le gambe storte: per anni solo pantaloni, poi la svolta al Grande Fratello. Ecco come le ha trasformate da difetto a punto di forza.